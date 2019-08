Unfall ohne Helm und Führerschein

Mit einem nicht zugelassenen Motorrad und überhöhter Geschwindigkeit raste am Samstag gegen 20.50 Uhr ein 23-jähriger Mann aus dem Raum Münchberg durch Marienweiher. In einer Linkskurve kam der Biker mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in ein Gebüsch, wo er schwerverletzt liegen blieb. Mit Arm- und Beinbrüchen sowie inneren Verletzungen wurde der 23-Jährige mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Kulmbach gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt, und das Motorrad nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassen war. Zudem trug der junge Mann keinen Helm. pol