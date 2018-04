Unfall nach waghalsigem Manöver

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 85 bei Lösau ereignete. Der Unfallverursacher, der trotz Gegenverkehrs überholt hatte, setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Kurz vor 8 Uhr war ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Kronach mit seinem Auto auf der B 85 in Richtung Kulmbach unterwegs. Am Ortsausgang von Lösau überholte ihn ein bislang Unbekannter mit einem Kleintransporter trotz Gegenverkehrs.

Eine entgegenkommende 27-jährige Kulmbacherin reagierte gut und konnte mit ihrem Wagen so weit nach rechts ausweichen, dass alle drei Fahrzeuge ohne Schaden aneinander vorbeifahren konnten. Ein 53-jähriger Kulmbacher, der mit seinem Skoda ebenfalls in Richtung Lösau unterwegs war, musste infolge des waghalsigen Überholmanövers abbremsen, eine nachfolgende 34-jährige Kulmbacherin prallte mit ihrem VW Polo auf den Skoda auf, dessen Fahrer leicht verletzt wurde. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er soll laut Zeugenangaben mit einem weißen Kleintransporter mit Planenaufbau und vermutlich polnischen Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Beim ersten Buchstaben soll es sich um ein F gehandelt haben. Gegen den Fahrer laufen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei Kulmbach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09221/6090. pol