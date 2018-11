Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstagnachmittag kam es gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich Münnerstädter Straße/Wurmerich zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei missach-tete eine 26-jährige Fahrerin die Vorfahrt eines 93-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an den Autos in Höhe von etwa 4000 Euro. pol