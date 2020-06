Unfall nach Ausweichmanöver

Eine verletzte Person und rund 8000 Euro Sachschaden waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt bei Coburg der A 73. Eine 52-jährige Coburgerin fuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem blauen BMW 3er-Touring auf der A 73 in Richtung Suhl. Als sich die Dame auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt befand, wollte sie einen schwarzen Mercedes überholen, der zu diesem Zeitpunkt noch in gleicher Fahrtrichtung auf dem Beschleunigungsstreifen fuhr. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, zog der Mercedes plötzlich nach links auf die Fahrspur der BMW-Fahrerin. Offensichtlich hatte er diese einfach übersehen. Die 52-Jährige wich reaktionsschnell nach links aus und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Mercedes verhindern. Allerdings kam sie hierbei ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte schließlich in die Mittelschutzplanke. An dieser kam ihr an Front und Heck beschädigter 3er-Touring zum Stehen. Eine Streife der Verkehrspolizei Coburg führte die Unfallaufnahme durch und musste hierfür die linke Fahrspur für rund 45 Minuten sperren. Der demolierte BMW wurde abgeschleppt, die Fahrzeugführerin mit einem Schleudertrauma in ein Klinikum eingeliefert, teilt die Verkehrspolizei Coburg mit, die nun Zeugen des Unfallgeschehens sucht, die vor allem Angaben zum beteiligten Mercedes machen können. Laut ersten Erkenntnissen soll es sich um einen schwarzen Kombi mit Coburger Zulassung gehandelt haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/6450 mit der Coburger Polizei in Verbindung zu setzen. pol