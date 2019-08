Unfall: Motorradfahrer macht sich davon

Am Montagmorgen ist es gegen 5.40 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Untere Kellerstraße/Dechant-Reuder-Straße gekommen. Eine 49-jährige Kia-Fahrerin wollte die Untere Kellerstraße in Richtung Finanzamt überqueren, als es zum leichten Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Motorradfahrer kam, der offensichtlich die Untere Kellerstraße in Richtung Kellerwald befuhr. Nachdem der Zweiradfahrer kurz angehalten hatte, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden aufgenommen.