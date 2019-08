Zwei Motorradfahrer waren am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der Hochstraße vom Flugplatz kommend in Richtung Lager Hammelburg unterwegs. Der vorausfahrende 24-Jährige verlangsamte seine Fahrt ohne zu bremsen. Der folgende 29-jährige Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der leicht verletzte 24-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. pol