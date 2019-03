Unfall mit vier Kindern im Auto

Ein Leichtverletzter und 15 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Forchheim. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer war am Mittag auf der Adenauer-Allee in Richtung Bahnhof unterwegs. Er wollte an der Einmündung Untere Kellerstraße nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine 41-Jährige mit ihrem Ford Transit. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurde der 18-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Im Fahrzeug der 41-Jährigen befanden sich vier Kinder. Ein zehnjähriger Junge sowie ein fünfjähriges Mädchen wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. pol