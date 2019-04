Unfall mit Transporter: Kind schwer verletzt

Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr am Montagnachmittag in Hassenbach Am Schulzengraben und wollte nach rechts in eine Einfahrt abbiegen. Dabei fuhr er nach Polizeiangaben nicht weit genug rechts. Eine Siebenjährige, die ihm auf dem Fahrrad entgegen kam, konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die linke Front des Fahrzeuges. Das Mädchen stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 550 Euro geschätzt. pol