Unfall mit Patientenbus

Am Montag gegen 16 Uhr, fuhr ein 62-jähriger VW-Bus-Fahrer rückwärts von einem Gelände in eine Straße im Stadtteil Garitz ein. Dabei touchierte er nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit einen vorbeifahrenden Pkw am vorderen linken Kotflügel. Die beiden Verkehrsteilnehmer und die Patienten, die in dem VW-Bus saßen, wurden bei dem Kleinunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 1150 Euro geschätzt. pol