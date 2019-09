Unfall mit mehreren Beteiligten

Am späten Sonntagnachmittag hat sich auf der A 9 in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten ereignet. Kurz vor 17 Uhr wechselte ein 25-jähriger Bayreuther zwischen dem Parkplatz Sophienberg und der Anschlussstelle Bayreuth-Süd mit seinem VW Golf von der mittleren auf die linke Spur. Dort übersah er auf gerader Strecke den schnelleren 3er-BMW eines 23-jährigen Mannes aus Polen. Dieser musste stark abbremsen, kam ins Schleudern und krachte auf der mittleren Spur in den Skoda Karoq einer 68-jährigen Frau aus dem Raum Brandenburg. Der Skoda blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde zur Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Der Golf-Fahrer wurde als Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.