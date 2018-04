Unfall mit kleinem Kind endet glimplich

Ein vierjähriges Kind ist am Montag gegen 15.30 Uhr in der Bamberger Straße mit seinem Fahrrad vom Bürgersteig abgekommen und hat ein vorbeifahrendes Auto touchiert. Glücklicherweise konnte dessen Fahrerin den Wagen vor dem Zusammenstoß fast bis zum Stillstand abbremsen, so dass das Kind nicht verletzt wurde. An der rechten vorderen Tür des Autos entstand jedoch ein Schaden.