Unfall mit Fahrrad: 58-Jährige verletzt

Rund 50 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte 58-Jährige entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagabend in der Au ereignete. Ein 57-Jähriger wollte mit seinem VW von einer Tankstelle nach rechts in die Au einfahren, wobei er die von links kommende Fahrradfahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der VW-Fahrer kümmerte sich noch vor Ort um die Frau.