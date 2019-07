Unfall mit einem Panzer auf der Autobahn

Ein Gesamtschaden in Höhe von 15 000 Euro entstand am Montag auf der A 9. Am Nachmittag fuhr ein 20-jähriger Österreicher mit seinem VW-Transporter auf der Autobahn in Richtung Berlin. Im Baustellenbereich bei Trockau fuhr vor ihm ein Schwertransporter, auf dem ein Panzer geladen war. Da jedoch der Panzer ein wenig breiter war als der Tieflader, blieb der Österreicher beim Überholen mit seinem Fahrzeug an dem Panzer hängen und beschädigte sein Fahrzeug stark. Durch den Zusammenstoß fiel ein größeres Eisenteil auf die linke Fahrspur. Ein 61-Jähriger aus Niedersachsen und eine 25-Jährige aus Berlin fuhren mit ihren Autos über das auf der Fahrbahn liegende Eisen und beschädigten hierbei ihre Fahrzeuge. Der Panzer blieb unbeschädigt. Der Unfallverursacher muss mit einer Anzeige (Verkehrsordnungswidrigkeit) wegen des Überholens bei unklarer Verkehrslage rechnen.