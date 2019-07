Eine 78-Jährige verursachte am Freitag einen Unfall mit der Postkutsche. Sie fuhr mit ihrem Wagen verbotswidrig die Straße "In der Au" in Richtung Kleinbrach. Kurz vor dem Ortseingang überholte sie die Kutsche. Dabei streifte der Wagen die linke hintere Radnabe der Kutsche und wurde auf der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. An der Kutsche entstand geringer Schaden, verletzt wurde niemand. Kutsche und Auto konnten nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Der Schaden am Pkw beträgt 4000 Euro. pol