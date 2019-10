Ein 24-jähriger Postangestellter fuhr am Dienstag, gegen 9.45, mit seinem Postauto auf der Nüdlinger Straße in Richtung Nüdlingen. Dabei kam ihm ein 63-jähriger Van-Fahrer entgegen. Die Fahrzeuge berührten sich an den Außenspiegeln. Der Postler räumte ein, dass er sich zu weit in der Mitte der Fahrbahn befand. Schaden: 600 Euro. pol