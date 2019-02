Unfall löst weitere Zusammenstöße aus

Vier demolierte Autos, eine leicht verletzte Pkw-Fahrerin sowie 15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch um 16.30 Uhr im Kürengrund ereignet hat. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, musste der Fahrer eines Mercedes wegen Gegenverkehrs anhalten, als er nach links in die Nicolaus-Zech-Straße einbiegen wollte. Zwei Autos stoppten hinter ihm. Ein 27-Jähriger bemerkte die drei stehenden Fahrzeuge vor ihm zu spät und fuhr mit seinem VW auf die Fahrzeugkolonne auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Fahrzeuge vor dem Unfallverursacher zusammengeschoben. In dem Auto, auf das der 27-Jährige auffuhr, zog sich eine Frau leichtere Verletzungen zu. Sie wurde in die Klinik gebracht. red