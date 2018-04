Unfall in Tiefgarage: Zeugen gesucht

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Donnerstagmorgen parkte eine 43-Jährige ihren weißen Pkw Nissan Micra in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Winkelser Straße 57. Als sie am Donnerstag zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Kratzer auf der Fahrerseite bzw. am Tankdeckel ihres Wagens fest. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol