Unfall in der Fußgängerzone

pol



Am Mittwochvormittag kam es in der Kirchgasse zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer wollte aus der Fußgängerzone herausfahren. Dabei kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger . Dieser wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Darüber hinaus wurden weitere Gegenstände in der Fußgängerzone durch den VW-Fahrer touchiert und beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 3500 Euro beziffert.