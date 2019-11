Unfall im Wald mit Motorsäge

Bei Waldarbeiten ist es am Montagmorgen in der Forstabteilung Ohmeleite zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Forstarbeiter verletzt wurde. Der Mann hatte mit der Motorsäge einen Ast angeschnitten. Dabei hatt sich das Schwert im Holz verklemmt, schnellte hoch und traf den Forstwirt an der Stirn. Der 26-Jährige musste zur Wundversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die den forstlichen Vorschriften entsprechende Schutzausrüstung des Mannes dürfte schlimmere Verletzungen verhindert habe, teilt die Polizei mit. pol