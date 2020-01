Altendorf vor 18 Stunden

Unfall im dichten Berufsverkehr

Im dichten Berufsverkehr war ein 42-Jähriger am Montagmorgen auf der A 73 unaufmerksam und fuhr mit seinem VW in Fahrtrichtung Nürnberg in das Heck eines Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die...