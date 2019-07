Unfall im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr kam es auf der einspurigen Straße im Bereich des Landeplatzes Steinrücken zu einer Kollision im Begegnungsverkehr. Ein 51-jähriger Traktorfahrer fuhr von Creidlitz kommend in Richtung Steinrücken, als ihm der 58-jährige Fahrer eines Mercedes Vito entgegenkam. In einer unübersichtlichen Kurve kam es trotz Ausweichmanöver zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Die Polizei Coburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, da dieser von den beiden beteiligten Fahrern unterschiedlich geschildert wird. pol