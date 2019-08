Unfall geschah beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 15 Uhr kam es in der Erlanger Straße in Weisendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 81-jährige Pkw- Fahrerin übersah beim Linksabbiegen in die Straße "Am Mühlberg" ein entgegenkommendes Lkw-Gespann. Dessen 29-jähriger Fahrer konnte zwar noch nach rechts ausweichen und einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto verhindern, touchierte aber dabei den Pkw einer 19- jährigen Frau, die aus der Straße "Am Mühlberg" ausfahren wollte. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand aber ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro, teilt die Polizei mit.