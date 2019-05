Unfall fordert zwei Verletzte

Da hat einer nicht richtig geschaut. Am Freitag gegen 16 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Neubaustraße in Untermerzbach. Ein 72-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Straße, als plötzlich ein 65-jähriger BMW-Fahrer rückwärts aus einem Parkplatz auf die vorfahrtberechtigte Straße einfuhr. Einen Zusammenstoß konnte der 72-Jährige nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden der Mercedes-Fahrer sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug war zudem nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt, muss nun aber laut Bericht der Eberner Polizei mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.