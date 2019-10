Am Samstagabend befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B 287 von Bad Kissingen kommend in Fahrtrichtung Euerdorf, als ihm dabei ein Keiler ins Fahrzeug lief. Der Zusammenstoß endete für das Tier tödlich. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 1500 Euro. pol