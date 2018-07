Unfall durch verlorene Mörtelwanne 1

pol



Nach einem Verkehrsunfall auf der A 73, der durch eine verlorene Mörtelwanne verursacht wurde, sucht die Verkehrspolizei Coburg Zeugen des Vorfalls.Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr vermutlich mit einem Lkw mit offener Ladefläche oder Pkw mit Anhänger auf der Autobahn in Richtung Suhl. Zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Bad Staffelstein fiel die im Durchmesser 75 Zentimeter große Plastikwanne aufgrund unzureichender Sicherung von der Ladefläche und blieb auf der Fahrbahn liegen. Mindestens zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Ihre Fahrzeuge wurden beim Aufprall mit der Wanne im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Verkehrspolizei Coburg ermittelt nun wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Da der Unfallverursacher bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645211 mit der Verkehrspolizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen.