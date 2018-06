Unfall durch Übermüdung

pol



Das kurze Einnicken während der Fahrt war die Ursache eines Unfalles auf der Autobahn zwischen den Ausfahrten Hormersdorf und Plech . Am Samstagmorgen kam ein 21-jähriger Sachse in einer Linkskurve vor dem Parkplatz Sperbes von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem Dacia die Betonleitwand am Mittelstreifen. Der junge Mann konnte sein stark beschädigtes Auto am Standstreifen anhalten. Er selbst blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich auf 8000 Euro.