Unfall beim Zurücksetzen

Mit ihrem Auto musste eine 65-Jährige am Samstagnachmittag in der Ortsdurchfahrt von Schwärzelbach im Bereich einer Engstelle verkehrsbedingt warten. Um dem entgegenkommenden Verkehr die Durchfahrt zu erleichtern, versuchte sie mit ihrem Pkw zurückzusetzen, wobei sie gegen das dahinter wartende Auto eines 20-Jährigen stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro. Die Personalien beider Unfallbeteiligten wurden ausgetauscht und die 65-Jährige gebührenpflichtig verwarnt. pol