Unfall beim Zurücksetzen

Am Freitagmittag bog ein Audi-Fahrer von der Winkelser Straße nach links in die Münnerstädter Straße ab. Da er aufgrund eines Rückstaus die Fahrbahn blockierte, fuhr er wieder rückwärts zurück in die Winkelser Straße. Der Audifahrer übersah dabei einen VW und es kam zum Unfall. Hierbei entstand Blechschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Audi-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelte die Polizei den Fahrer. Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen zu melden, unter Tel.: 0971/714 90. pol