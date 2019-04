Unfall beim Wechseln der Fahrspur

Am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, passierte in der Münchner Straße ein Unfall. Eine Autofahrerin wollte von der linken auf die rechte Spur wechseln und übersah dabei einen anderen Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand rund 3000 Euro Schaden. pol