Unfall beim Überholen bei Pinzberg

Am Donnerstagmorgen ist es bei einem Überholvorgang zu einer Berührung mit einem Leitpfosten gekommen, als ein 65-Jähriger auf der Kreisstraße FO 27 in Richtung Pinzberg einen Kleintransporter überholte. Am Auto des 65-Jährigen Skoda-Fahrers entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar, so dass die Polizeiinspektion Forchheim die Ermittlungen aufgenommen hat.