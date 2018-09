Unfall beim Telefonieren

Unmittelbar nach der Landesgrenze zu Hessen kam es am Samstag, 8. September, gegen 7.15 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Fulda zu einem Unfall, bei dem die Verursacherin leicht verletzt wurde. Die 22-jährige Frau aus Stuttgart fuhr von Bad Brückenau kommend in Richtung Kassel. Laut Zeugen bediente sie während der Fahrt ihr Handy. Als sie einen norwegischen Lastzug überholen wollte und auf den linken Fahrstreifen wechselte, verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Pkw, kollidierte mit der linken Leitplanke und stieß dann noch mit dem Lastzug zusammen. Der Schaden am eigenen Auto beläuft sich auf etwa 14 000 Euro, der am Sattelzug auf 1000 Euro. Die 22-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei appelliert wiederholt an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer. Laut Forschungsstudien erhöhe die Nutzung von Kommunikationsmitteln während der Fahrt das Unfallrisiko um mindestens das Vierfache. pol