Unfall beim Spurwechsel

Ein 28-Jähriger fuhr am Freitag mit seinem Wagen den Ostring in Richtung Münnerstädter Kreuzung. Er wollte kurz vor der Ampel vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er jedoch einen Pkw und touchierte diesen offenbar leicht. Beide Fahrzeuge fuhren zunächst weiter. Der 28-Jährige meldete anschließend jedoch den vermeintlichen Zusammenstoß auf der Polizeidienststelle. Bei dem zweiten Fahrzeug soll es sich um einen "1er-BMW" handeln. Ob dieser beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Am Pkw des Mitteilers entstand geringer Schaden. pol