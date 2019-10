Unfall beim Rückwärtsfahren

Rückwärtsfahren birgt Gefahren. Diese Erfahrung musste ein 56-jähriger auswärtiger Pkw-Fahrer machen. Er war am Freitag, gegen 8 Uhr beim Rangieren mit seinem Kleinlaster am Parkplatz Bleichrasen gegen einen dort geparkten BMW gestoßen. Der Lastwagenfahrer brachte an dem angefahrenen BMW einen Notizzettel mit seinen Personalien an und meldete sich im Anschluss bei der Polizei. Schädiger und Geschädigter trafen dort aufeinander. Am BMW war ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu verzeichnen. Der Kleinlaster blieb unbeschädigt. pol