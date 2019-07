Wollbach bei Bad Kissingen vor 14 Stunden

Unfall beim Rückwärtsfahren

Erheblicher Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall. Als ein Ford-Fahrer am Freitagabend in Wollbach rückwärts aus dem Grundstück auf den Asternweg fahren wollte, fuhr er ...