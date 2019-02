Unfall beim Rangieren im Drive-in

Einen Sachschaden von mindestens 5000 Euro verursachte ein 31-jähriger Coburger mit seinem Auto am Sonntag um 16 Uhr im Drive-in eines Fast Food Restaurants in der Neustadter Straße. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Da dem Mann die Warteschlange am Mitnahmeschalter zu lang war, setzte er mit seinem Fahrzeug in der Zufahrt zum Drive-in zurück. Allerdings übersah er dabei das Auto eines ebenfalls 31-jährigen Weitramsdorfers hinter sich. Der Unfallverursacher stieß mit dem Heck gegen die Front des hinter ihm stehenden Fahrzeugs.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red