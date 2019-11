Schönderling vor 17 Stunden

Unfall beim Rangieren: 1000 Euro Schaden

Ein 30-Jähriger blieb am Dienstagnachmittag mit seinem Audi beim Ausfahren aus seinem Grundstück in der Birkenstraße in Schönderling an einem geparkten VW hängen. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Eur...