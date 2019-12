Forchheim vor 18 Stunden

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

3500 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Forchheim entstanden. Als ein 57-jähriger Citroen-Fahrer am Abend die B 470 von der A 73 kommend Richtung Forchheim fuhr und den Fahr...