Unfall beim Einparken

Am Freitagabend kam es in der Riemenschneiderstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer streifte beim Vorwärtseinparken einen anderen Personenwagen und verursachte bei diesem Lackabplatzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von 700 Euro. Bei einem weiteren Parkrempler in Münnerstadt am Freitag entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. In diesem Fall übersah eine Pkw-Fahrerin beim Rückwärtsfahren einen anderen Wagen. pol