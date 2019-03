Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bad Kissingen kam es am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer übersah beim Ausparken den hinter ihm vorbeifahrenden Ford und prallte leicht gegen die linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Der Unfallverursacher wurde nach Austausch der Personalien von der Polizei verwarnt. pol