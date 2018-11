Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz im Riedgraben fuhr ein Mercedes-Fahrer am Samstagmittag rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei einen geparkten Audi. Da der Audi-Fahrer nicht vor Ort war, wurde die Polizei verständigt, die den Halter dann informieren konnten. An beiden Fahrzeugen entstand nur ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. pol