Unfall beim Ausparken und dann geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kissinger Straße stieß eine 67-Jährige am Montagmorgen beim Rückwärtsausparken mit ihrem VW Golf gegen einen geparkten Audi. Anschließend begutachtete sie den Schaden, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen, so dass die Verursacherin schnell ermittelt werden konnte. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. pol