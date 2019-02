Unfall beim Ausparken: 3000 Euro Schaden

In einer Grundstückseinfahrt in der Bamberger Straße kam es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 91-jähriger VW-Fahrer zunächst rückwärts aus der Einfahrt aus. Ein 81-Jähriger wollte mit seinem VW in die gleiche Einfahrt einfahren und fuhr zu nah an dem anderen Auto vorbei, so dass es zum Zusammenstoß der Kotflügel beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.