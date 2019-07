Ein Verkehrsunfall beim Abbiegen hat sich am Freitag in Forchheim ereignet. Um 9.45 Uhr bog ein 60-Jähriger mit seinem Land Rover von der Bügstraße auf die Adenauerallee ein. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 58-jährigen Renault-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.