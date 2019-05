Unfall bei Überholen mit Tretroller

Schürfwunden und Prellungen zog sich am Sonntag um 16.15 Uhr ein 17-Jähriger bei einem Sturz von seinem Tretroller zu. Der Coburger wollte mit dem Roller in der Hutstraße bergabwärts einen vor ihm langsam fahrenden Skoda Fabia überholen. Als der Rollerfahrer zum Überholen ansetzte und auf gleicher Höhe war, zog der Skoda-Fahrer allerdings aus unbekanntem Grund nach links. Der Rollerfahrer versuchte noch, nach links auszuweichen, und kam dadurch zu Fall. Er stürzte von seinem Zweirad auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Nach einer Erstversorgung durch die Coburger Polizisten wurde der 17-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Coburger Klinikum gebracht. Ob der Skoda-Fahrer das Unfallgeschehen mitbekommen hat, ist fraglich. Die Coburger Polizei sucht nun nach Unfallzeugen und dem Fahrer eines grauen Skoda Fabia, der am Sonntag um 16.15 Uhr die Hutstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Rufnummer 09561/645 209 entgegen. pol