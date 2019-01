Unfall: bei Rot über die Ampel

An der Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße kam es Dienstagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel-Fahrer stand zunächst in der Schulstraße an der Rot anzeigenden Ampelanlage. Wie ein unbeteiligter Zeuge berichtete, fuhr der Fahrzeugführer unvermittelt in die Kreuzung ein, obwohl die Ampelanlage weiter Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich stieß er mit seiner Fahrzeugfront in die rechte Seite eines auf der Hauptstraße fahrenden Kia. Die Front des unfallverursachenden Pkw wurde leicht beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. An der rechten Seite des Pkw der Geschädigten entstand Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Warum der Unfallverursacher bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum gab es nicht. Möglicherweise war er "in Gedanken" und wurde durch eine auf Grün umschaltende Fußgängerampel irritiert. pol