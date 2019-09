Unfall: Autofahrerin übersieht Mopedfahrer

Ein leicht verletzter Mopedfahrer sowie mindestens 4000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag um 13.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 50-jährige Coburgerin fuhr mit ihrem Volvo aus einer Hofeinfahrt über den Gehweg in die Bahnhofstraße ein. Beim Einbiegen übersah sie einen von links kommenden Mopedfahrer. Durch den Zusammenstoß fiel der Fahrer von seinem Zweirad auf die Straße und wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen die Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung. pol