Unfall: aus der Kolonne ausgeschert

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ist es kurz vor der Anschlussstelle Plech der A 9 zu einem waghalsigen Überholmanöver gekommen, welches einem 79-Jährigen aus Mittelfranken zum Verhängnis wurde. Der Rentner war gerade dabei, auf der linken Fahrspur eine Fahrzeugkolonne zu überholen, als aus dieser ein weißer Kleintransporter ohne zu blinken nach links zog. Der Fahrer auf der linken Fahrspur musste ausweichen und geriet mit seinem Auto gegen die Betonwand. Er reagierte vorbildlich und es wurden keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall involviert. Es entstand nur leichter Sachschaden von 250 Euro. Zum Verursacher ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter mit ausländischem Kennzeichen gehandelt hat. Wer den Unfall beobachtet hat und nähere Hinweise zum Verursacher machen kann wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Bayreuth unter 0921/506-2330 in Verbindung zu setzen.