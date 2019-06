Unfall auf der A 73 - Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der A 73, der sich am Dienstagabend ereignete. Hier kam es gegen 18 Uhr bei der Anschlussstelle Bad Staffelstein, Fahrtrichtung Suhl, zu einem Streifvorgang zwischen einem VW Caddy und einem VW Tiguan. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 51-jährige Thüringerin mit ihrem blau-weißen Tiguan zunächst auf der rechten Fahrspur und näherte sich einem Lkw. Als sie zum Überholen ausscherte, rammte sie den grünen VW Caddy eines 62-Jährigen, der sich neben ihr auf der linken Fahrspur befand. Dadurch kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Während die Tiguan-Fahrerin auf dem Seitenstreifen stehen bleiben konnte, streifte der Caddy noch die Mittelschutzplanke und beschädigte sie. An beiden Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Verkehrspolizei Zeugen des Vorfalls. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 09561/645211 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen. pol