Unfall auf der A 73 mit hohem Sachschaden

Eine verletzte Person und rund 50 000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der Autobahn 73 ereignet hat. Die Verkehrspolizeiinspektion Coburg schildert den Unfallhergang so: Ein schwarzer Kleinwagen fuhr auf der Autobahn in Richtung Süden und befand sich zunächst auf dem Ausfädelstreifen der Anschlussstelle Neustadt bei Coburg. Kurz vor dem Abzweigen des Ausfahrastes zog der Pkw plötzlich wieder auf die Richtungsfahrbahn zurück. Eine 67-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim, die sich zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe mit dem Kleinwagen befand, musste mit ihrem VW Up nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeitgleich war jedoch auch ein 65-Jähriger aus Coburg gerade dabei, mit seinem Ford Mustang den VW Up zu überholen. Dieser musste seinerseits mit rund 150 km/h dem ausscherenden Kleinwagen ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mustang schleuderte mehrfach über die komplette Fahrbahnbreite und schlug dann in der Mittelschutzplanke ein. Von dieser wurde der Sportwagen abgewiesen und krachte im weiteren Verlauf noch in die Außenschutzplanke. Der 65-Jährige erlitt hierbei Prellungen und ein Schleudertrauma und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der erst ein Jahr alte Mustang wurde mit einer geschätzten Schadenshöhe von 45 000 Euro nahezu total beschädigt. Weiterhin entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden an der Schutzplanke. Der eigentliche Unfallverursacher, der Fahrzeugführer des schwarzen Kleinwagens, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Möglicherweise handelt es sich um ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen. Weitere Informationen zum Verursacher sind nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Coburg bittet deshalb Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09561/645211 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahnauffahrt der Anschlussstelle Neustadt in Richtung Feucht für rund eine Stunde voll gesperrt werden. pol