Unfall auf A 73: Fahrer widersprechen sich

Zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Süd und Forchheim-Nord ist am Dienstagvormittag der 54-jährige Fahrer eines Lkw bei sich stauendem Verkehr auf dem linken Fahrstreifen in das Heck des BMW eines 30-Jährigen gefahren, der vor ihm abbremste. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von circa 5000 Euro. Da sich die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere ob rechts überholt und unvermittelt gebremst wurde, erheblich widersprechen, bittet die Autobahnpolizei Bamberg um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-510.